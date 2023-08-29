網室加強固定以防颱。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

中央氣象局預報30日起高雄受蘇拉颱風及其外圍環流影響，高雄山區有局部大雨或豪雨的機率，平地有局部短暫陣雨、雷陣雨或陣雨，農業局提醒農友，隨時留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。

農業局提醒農民，為防颱風及其外圍環流影響，香蕉、木瓜、番石榴、棗子、檸檬等果樹，請加固枝幹條、適度修剪枝條並清除田間殘枝；二期水稻進入抽穗期，請維持排水暢通；其他適逢收穫期之蔬菜及香蕉、木瓜、番石榴及檸檬等果品，已屆採收期請盡速採收；農業設施應加強固定，如木瓜或正值開花期棗園請多加留意。

為防範蘇拉颱風帶來的災害，農業局請高市農友多加注意田間排水、做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。

農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可多加利用高雄農來訊，瞭解最新作物防災資訊或youtube搜尋高雄農來訊，每周二、五掌握近期高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失。

農業局指出，農友若因雨害造成農作物損失，也請向當地區公所通報並可多加利用農業部開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利公所查報。