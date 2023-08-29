新竹一名葉姓板模工人去年10月6日開車行經竹東鎮敦睦街與敦睦街1巷路口時，由於該處無號誌燈，葉男疏於注意貿然左轉，撞上正要過馬路的陳姓婦人，致陳婦頭部重創送醫不治。法官依過失致人於死罪，處有期徒刑8月。

據判決書指出，去年10月6日下午1時許，葉男駕駛自用小客車，沿新竹縣竹東鎮敦睦街由東北向西南行駛，同日下午1時54分許，駛至敦睦街與敦睦街1巷無號誌交岔路口時，竟疏未注意，貿然左轉彎駛入巷子，撞上穿越馬路的行人陳姓婦人，致陳婦因而倒地並受有外傷性顱內出血、顱骨骨折、右下肢骨折、多處挫傷之傷害，雖經送醫急救，仍於同日晚間10時23分因頭部傷勢併中樞衰竭而死亡。案經陳婦家屬提告及檢察官相驗後自動檢舉偵查起訴。

法官審酌葉男駕駛車輛於巷道內左轉彎，依道路交通安全規則之規定，應確實注意車前狀況，確認交岔路口無行人穿越後才可左轉彎，雖然案發當時視線固稍受陽光陰影、道路坡度影響，但稍加注意即可克服，並無不能注意之情事，葉男因疏未注意而貿然左轉彎，違反義務之情節非輕，且導致陳婦死亡，所生損害重大且難以彌補。依過失致人於死罪，處有期徒刑8月。

至於緩刑部分，葉男辯護人主張，葉男是自首，並已賠償強制汽車責任保險給付的200萬元、自行給付之喪葬費用10萬元，並致電表示歉意，請求宣告緩刑。

不過法官考量葉男未能與陳婦家屬成立調解之犯後態度，盡速賠償對方全部損害，應認宣告之刑罰仍有執行之必要，與緩刑之要件不符，因此不得宣告緩刑。