每個人都可能出現過口臭，但要注意有時不單純只是個人衛生習慣問題。對此，城康美學牙醫診所整理出造成口臭的4大原因，包括蛀牙或牙周病、鼻竇炎、糖尿病和胃食道逆流。除此，敏盛醫院副院長江坤俊曾提醒，若有口臭且合併泡、水、高、貧、倦的症狀，就要小心有腎臟病。

城康美學牙醫診所透過臉書粉專發文說明造成口臭的4大原因：

1、蛀牙或牙周病：主要是厭氧菌產生揮發性硫化物所散發的氣味，當口腔出現問題，或是沒有正確落實清潔，使口內細菌量增加，臭味就會更明顯。

2、鼻竇炎：鼻竇感染後會分泌大量黏液，有部分會形成鼻涕，另一部分則從鼻道流入喉嚨後方，進而容易造成感染、發炎，產生類似魚腥味的味道。

3、糖尿病：若發生酮酸中毒，嘴巴會散發出一股爛蘋果味，並伴隨多尿、口渴、體重減輕、心跳加快、噁心等症狀，務必盡快就醫檢查。

4、胃食道逆流：未消化完全的食物，逆流到口腔，會產生酸臭、腐敗的氣味；另外，幽門桿菌感染、腸胃消化差的患者，也會因食物停留在胃裡太久而產生異味。

除了上述原因，醫師江坤俊先前在《江P醫件事》指出，腎臟不好者，尿素氮的排出就會受到影響；一旦尿素氮堆在身體裡，就會被體內的一些細菌分解成胺，容易造成嚴重的口臭。他提醒，若出現口臭，且合併泡、水、高、貧、倦的症狀，就要小心有腎臟病。

至於何謂泡、水、高、貧、倦？江坤俊進一步解釋，即泡泡尿，持續2分鐘以上都沒有散去；水腫，早上起來下肢水腫要小心；高血壓，突然血壓開始高起來；貧血，眼瞼蒼白或牙齦蒼白；疲倦，非常容易疲倦。