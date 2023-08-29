中小學明天開學，但許多學校到現在仍找不到代理教師。全國教師工會總聯合會今天召開記者會表示，未具合格教師證且未修畢教育學程的大學畢業生去當代理老師，每月薪水不到4萬元，比正式老師少約5、6000元，這樣的待遇讓年輕人不想去當代理老師。

全教總認為，教育部放任各地方教育局各自為政，才造成大學畢業的代理教師歧視性起薪。他們主張，教育部應該明快宣布全國一致的代理教師薪資起敘標準，才能確保這個族群的權益。

全教總理事長侯俊良表示，當學校缺代理教師時，第一次招聘會要求有合格教師證者，如果招不到人，第二次招聘放寬為未具合格教師證、但修畢教育學程者，如果還是沒人來，第三次招聘則是只要大學畢業就可以來應徵。

侯俊良指出，中小學第一次及第二次招聘代理教師未招到人後，之後就會愈來愈困難，有些學校到現在招了十幾次都還未招到人。造成這種現象關鍵原因是，未具合格教師證且未修畢教育學程的大學畢業生去當代理教師，待遇太差，導致沒人想去。

全教總法務中心執行長林金財說，依《教師待遇條例》規定，中小學教師薪資以學歷起敘，具大學校院學士學位者，以190 薪點起敘，本俸2萬3350元、學術研究加給2萬1530元，共4萬4880元。

林金財表示，現實狀況是，各縣市對於代理教師的薪水並未比照正式教師辦理，未具合格教師證且未修畢教育學程的大學畢業生，學術研究費打8折（少4306元），本俸也減少720元至1430元，每個月薪水比正式教師少5、6000元。

時代力量立委王婉諭說，第一線的代理教師，雖然工作內容與正式教師並沒有明顯差異，但卻因為身分不同，而在待遇上有所不同。她呼籲教育部應對代理教師薪資制訂全國一致的規範標準，避免財政弱勢的縣市無法留下優秀的老師，進而影響學生的受教權益。