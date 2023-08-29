檢警調偵辦im.B投資平台吸金詐騙，估計主嫌曾耀鋒、女友張淑芬等人自2016年6月29日起至今年5月2日止，7年共吸金90億916萬8900元，目前提告的投資人有537人，被騙金額17億4090萬5142元。檢方已查扣土地資產，另拍賣曾嫌及女友的大批名酒及名牌包共計約5億9740萬 1347元，將在案件定讞後發還被害人彌補損失。

檢方表示，本案查扣不法所得部分，包括現金406萬6800元、存款33萬3561元、股票328萬2531元。

另曾耀鋒、張淑芬的紅酒、烈酒、藝術品、名牌包、皮帶、皮夾等，經囑託行政執行署拍賣得款1916萬4700元。

檢方說，本案相關財物共計扣得現金及存款與變價後之不法所得共2356萬5261元、保險契約債權627萬900元、股票328萬2531元。

另查扣土地62筆及坐落其上建物16筆，總計公告現值約為5億6428萬2655元。

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