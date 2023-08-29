國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）將在30日開啟亞洲訪問行程，中國是此行的首站。

外媒報導，國際貨幣基金發言人表示，喬治艾娃將在星期三動身，前往中國、印尼和印度進行訪問。

該名發言人說明，中國將是喬治艾娃此趟亞洲行的首站，她在中國期間將與高官會面，然後在9月3日離境。之後，喬治艾娃將續程前往印尼，參加在雅加達舉行的東協領導人峰會。

隨後，喬治艾娃將出席9月8日至10日在印度新德里舉行的二十國集團（G20）峰會。

此前，喬治艾娃曾於3月底訪問中國，當時她出席博鰲亞洲論壇，以及中國發展高層論壇等活動，並會見大陸國務院總理李強。

喬治艾娃5月曾指出，作為開發中經濟體最大的債權人之一，中國已加入巴黎俱樂部傳統西方債權人的行列，並認識到有必要建立更好的債務重組機制；因為中國正在受傷，債務國的難以償債，讓中國更渴望了解債務重組機制。