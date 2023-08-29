台灣交通亂象再度登上國際版面，臉書粉專《通勤者之歌》分享網路論壇Reddit上的貼文說，一位外國人和台灣朋友從台東騎機車到花蓮，先是被逼車與超車，外國朋友不滿按喇叭，台灣駕駛竟拿著球棒下車攔車，引起網友熱烈討論，和外國朋友同行的台灣人還原當天現場狀況，崩潰直呼難道騎車在慢車道錯了嗎？難道要他們騎在路肩才甘心嗎？

臉書粉專《通勤者之歌》轉發美國論壇Reddit上一則貼文，台灣駕駛又登上國際版面，一名開車的民眾在混合車道試圖跟機車騎士「共享」車道，被按喇叭以後，竟下車拿球棒試圖攻擊騎士。

事件當事人、該名外國人的台灣友人也留言說，他和外國朋友騎車旅遊，當時他們騎在慢車道上，對方瘋狂逼車，幾乎都快要貼到機車尾，後來還故意加速超車，外國友人對該駕駛的行為感到憤怒又不解，因此生氣按喇叭，結果對方突然停車並拿著球棒下車，疑似是要攻擊他們。

和外國朋友同行的台灣人忍不住崩潰詢問「我們騎機車在慢車道上真的錯了嗎？那條路根本沒有機車道可以騎，難道要我們騎在路肩才甘心嗎？」

而《通勤者之歌》後來再度發文說，世界上沒有一個用路人應受到這樣的待遇，幾乎只有台灣可以忍受這種逼車、攔車、又持棍恐嚇的駕駛，最可悲的是，這種惡質用路人不會受到任何嚴厲的處罰，甚至還能繼續持有他的駕照。