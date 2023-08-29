倫飛預估，在新訂單挹注下，讓公司營收亞洲比重有所提升；其中，印度和越南的客戶主要是產業應用的企業客戶，偏公共安全領域。

倫飛今年第二季EPS達1.78元，毛利率為36.5%；上半年EPS為2.54元，毛利率為35.4%。倫飛目前主要產品為軍工規筆電及平板電腦，其中，自有品牌Durabook占比達75%，至於ODM／其他業務則為25%，主要應用市場為軍事國防、公共安全（警察、消防、救護）以及危險工業（公共資源、石化、食品）。

DURABOOK是倫飛的核心品牌。公司於2000年製造出第一款軍用級強固式筆記型電腦，隨後推出DURABOOK品牌，完全滿足需要強固式行動解決方案之各種市場的客戶需求。

倫飛在法說會中也提及，俄烏戰爭的地緣政治造成各國政府國防需求升溫，各國政府在國防支出增加下，也為倫飛帶來商業機會。

今年上半年倫飛在區域市場營收比重，亞洲為36.89%，為最大區域市場，其次為歐洲35.78%、美洲為26.67%，剩下則為其他0.66%。相比去年全年比重，亞洲明顯上升，歐美市場則下滑。倫飛目前在生產基地在高雄大發工業區，至於在中國大陸則無產能，短期沒有規劃新增產能。而海外子公司有位於中國昆山和美國的弗里蒙特（Fremont）2處。