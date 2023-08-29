根據彭博社所做的最新預測調查，受訪經濟學家目前對中國2023年國內生產毛額（GDP）成長率預測中值為5.1%，低於先前調查時預估的5.2%，並較為接近中國官方公布的約5%目標。當中國政府在3月宣布這個成長目標時，市場普遍認為這是偏向保守的預測。

經濟學家下修對中國的經濟預測主要有幾點原因，包括其第三季增長預測遭到調降。經濟學家目前預期中國7至9月季度GDP年增4.4%，低於先前預估的年增4.6%。此外，受訪者預估中國2024年GDP成長率將進一步放緩至4.5%，低於先前預估的成長4.8%。

Continuum Economics研究部門總監Mike Gallagher表示，由於住宅地產投資衰退的情況持續惡化以及出口低迷不振，中國的成長動能正持續放緩。該公司預估中國今年GDP僅成長4.9%。

Gallagher並表示，儘管中國動用財政與貨幣政策來刺激經濟，但今年「硬著陸」的可能性仍高達30%。

此外，受訪經濟學家預估在今年最後三個月，中國人行（央行）可能將其名為「中期借貸便利利率」（MLF）的政策利率再調降10 個基點。

他們並預期指引抵押貸款利率的5年期「貸款市場報價利率」（LPR）將調降10個基點。上周人行意外維持該利率不變，反映出中國政府在維持銀行體系穩定與提振信心之間的兩難困境。

經濟學家維持對存款準備金率（reserve requirement ratio）的預期不變，認為人行在本季將調降25個期點。

儘管人行在本月早些時候調降其政策利率，但由於地方政府發債增加，最近中國國內貨幣市場的流動性仍然趨於緊縮。中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，不能排除人行再次降息的可能性。

受訪經濟學家也全都下修對中國主要指標的預測，將今年中國的CPI通膨率從0.9%下修至0.7%。中國7月CPI下跌，為2021年2月以來首見。