台灣桌球好手江宏傑日前到日本開記者會，控訴前妻福原愛不遵守東京法院判決，江宏傑回台後，近日卻傳出他耗資百萬、開幕一年的桌球館因經營不善關閉，昨(28日)桌球館的官方臉書也發文承認即將關閉，並公布學員的退費方案，限期2周，只要學員備妥3項文件，就可完成退費。

江宏傑所經營的乒乓球館「ONWARD tt」去年4月正式開幕，當時邀來許多明星站台，本月27日傳出暫停營運消息，據知主因是財務和經營有問題，令不少當時衝著江宏傑名氣而加入的學員相當錯愕。對此，桌球館昨公開退費方法，表示要在8/30到9/13內請學員先跟球館核對剩餘堂數和金額，並提供銷貨退回證明單正本、球館所開發票正本、欲退費的存摺封面影本，即可於9/14起完成退費。

福原愛、江宏傑甜蜜同框畫面已成追憶。（圖／中時資料照片）

江宏傑2021年和福原愛閃電結束5年婚姻，去年他回歸初心宣布位於台北南港的桌球館開幕，邀來錢薇娟、姚元浩、陳漢典等人站台，當時江宏傑表示，希望透過自己的力量讓民眾找到打桌球樂趣，有機會的話會親自教課，姚元浩當時也說，第一天認識江宏傑時，就知道他有開球館的夢想，希望他可以培育出更多奧運選手，沒想到開業一年就驚傳關閉，讓粉絲都相當驚訝。

今年7月底，江宏傑「突襲」到福原愛的家鄉日本開記者會，指控前妻涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，並透過律師表示不解福原愛這段時間為何還能到新加坡旅行，而福原愛則透過律師批評前夫利用媒體權力攻擊特定人物，可能會讓受害者遭受重大損失，強調並未不守法：「不只是福原愛，就連福原愛的代理律師都同樣肅然起敬地遵守日本法律、台灣法律」。