女星大S（徐熙媛）與汪小菲2021年離婚，這近年因生活費隔空開戰，更一度掀起「床墊之亂」；然而，過去夫妻倆愛得甜蜜，汪小菲甚至還為大S在台北蓋了一間「愛妻飯店」S Hotel，而近日常來台處理官司的汪小菲，還直播開箱飯店裝潢，怎料卻遭網友批「問題一大堆」。

微博網友日前貼出多張汪小菲與大家分享飯店裝潢的直播截圖，可見汪小菲拍攝了臥室、浴室等地方，且從汪小菲介紹的口吻及言語中可知，他對於這間飯店相當滿意，不過留言區卻有人直言「這個裝修，注定了他們家問題一大堆」、「傻子被毒蛇拿捏死死的」。

汪小菲直播開箱飯店內部裝潢遭批評。（圖／翻攝自微博）

事實上，汪小菲經營餐廳起家，過去因寵妻砸3億為大S打造的飯店「S Hotel」，但在兩人撕破臉後，曾爆出要改名為「菲行商旅」，且飯店內有關大S的海報以及文宣等也將全部拆下。

然而，汪小菲近期時常來台處理官司及家務事，也頻頻往飯店跑，他在本月初時還曬出多張飯店內的照片寫下：「雖然我們大陸麻六記生意再好，當年那個台北酒店我也不會忘記」更表示，這是他和家人以及員工一起的家「我會好好把他照顧好」但貼文沒多久後就遭到刪除。