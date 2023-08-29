西點軍校打開200年秘密時光寶盒，結果讓人傻眼。

美國著名西點軍校（West Point）的教職員和學生周一（28日）齊聚一堂，準備迎接打開1820年代神秘時光寶盒的歷史時刻。而這盒子是好幾個月前，在校園紀念碑下發現的。

據BBC新聞網和《紐約郵報》（New York Post）28日報導，開盒儀式現場直播，首先由首先是歷史學家沃伊姿柴德（Jennifer Voigtschild）預錄的談話揭開序幕，邀現場觀眾「揭開西點軍校的一頁歷史」。

而這個盒子是校方為了翻新紀念碑基底，在移除西點軍校戰爭英雄科什烏茲科（Thaddeus Kosciuszko）的銅像後，才發現顯然是在1829年雕像完成，埋在紀念碑下的盒子。

從影片中可以看到，軍校生紛紛預測，這將近200年的盒子裡會是什麼，有人說是美國國旗、靴子，或許是紀念戒。但在西點軍校高層上台，全場屏氣凝神，由戴上手套的的學校教職員打開這長、寬、高都是30公分的盒子。

由於這個「超人」級鉛盒強度足以阻擋X光照射，以致無法預先詳細判斷，裡面究竟有什麼。結果盒子打開，除了泥、破碎難以辨識的物質，還有製造商名稱的字首外，什麼都沒有。不過，軍校專家說，這場戰鬥還沒結束。

西點軍校歷史學家沃伊姿柴德說，這可能是科什烏茲科的骨灰，而這觀點也閃現在許多軍史專家的腦海。或許圖書館檔案室也會支持這說法，因為有19世紀的影像顯示，這紀念碑可能是科什烏茲科的墳墓。