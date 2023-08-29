洪男28日凌晨自摔，警方獲報到場，有眼尖員警認出洪男就是騎車上軌道的男子。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

洪男見警方上門，坦承是當時心情不佳才會騎上軌道，警方後續依大眾捷運法開罰。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄前天晚間「軌道猴子」34歲洪姓男子騎乘未懸掛車牌機車，在輕軌C11真愛碼頭站軌道行駛。高雄捷運警察調查，發現洪男從C12駁二大義站上軌道，再從真愛碼頭站旁人行腳踏車步道離開。後來洪男在壽山騎車自摔，遭現場員警認出並告知捷警，捷警於昨日下午前往洪男住所，洪男見警到來，辯稱是當下心情不好才會騎上軌道，警方後續依大眾捷運法開罰，最高可處7500元罰鍰。

27日晚間8時46分許，洪男騎乘未懸掛車牌機車，在輕軌軌道行駛，當下月台民眾看傻眼，離譜行徑被民眾用手機拍下PO網，網友見狀笑稱比「山道猴子」更狂，封他是「軌道猴子」

高捷警獲報調查，發現洪男騎車從駁二藝術特區的駁二大義站進入軌道區，一路沿著軌道騎到真愛碼頭站後，右轉由人行腳踏車步道過愛河橋，離開車站進入高雄流行音樂中心遊蕩。

而在28日凌晨0時許，洪男在壽山附近自摔，路過民眾見狀報警，鼓山分局警方獲報到場，就有眼尖員警發現洪男與軌道猴子特徵相似，在事後與高捷警聯繫比對，經比對確認洪男特徵與輕軌違規涉案男子相符，於是捷警在當天下午5時30分許，前往洪男位於大寮區某住宅大樓住處，隨即上樓找到洪男。

洪男見警方到來，自知闖禍，他辯稱當下由於心情不好，經過駁二時，見到一旁輕軌軌道，才會異想天開在軌道上行駛，並向員警表示以後再也不會了。

高捷警指出，洪男行為已違反大眾捷運法第50條第1項第3款規定（非大眾捷運系統之車輛或人員，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所），當場由員警開立舉發通知單移請高雄市交通局裁罰，最高可處7500元罰鍰。