大陸工信部昨日（28日）召開製造業企業座談會，了解新能源汽車、鋰電池、智能製造等行業發展情況，聽取企業訴求及政策建議，研究相關工作措施。

會上，廣汽集團、寧德時代、天合光能、北京海博思創、大連融科儲能、中國生物、三一集團、南京埃斯頓、吉利控股等12家企業負責人作了重點發言，介紹企業經營和市場供需情況，交流行業技術發展趨勢及帶來的機遇和挑戰，圍繞培育壯大發展新動能、促進工業經濟平穩增長等提出政策建議。

中國工信部部長金壯龍表示，工業和信息化部將進一步健全與製造業企業的常態化溝通交流機制，對企業反映的問題、提出的建議，分類梳理研究，完善政策儲備，求真務實、加快推動解決，讓企業在投資興業、創造市場的過程中更有底氣、更有安全感。

金壯龍強調，要力爭在開闢新賽道、培育新動能上取得更大成效。要著眼構建現代化產業體系，圍繞高端化、智能化、綠色化發展，用好政策空間，找準發力方向。鼓勵製造業企業深耕專業領域，加大創新投入，著力補短板、鍛長板、強基礎，做好技術、人才等要素準備，以技術和產品優勢贏得市場競爭優勢。

他稱，要發揮龍頭企業的示範帶動作用，大力弘揚誠信守法創新的企業家精神，積極推進行業規則制定和自律體系建設，與產業鏈上下游和廣大中小企業一起，共同呵護行業發展環境。要強化政企協同配合，在深化改革、公平監管、政策支持、服務保障上下更大功夫，持續為企業紓困解難、鬆綁減負、做好服務。