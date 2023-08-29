中國商務部長王文濤昨天在北京與到訪的美國商務部長雷蒙多會談，宣布在中美兩國商務部之間成立工作組，以尋求解決商業問題；兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。

中國商務部官網披露，王文濤和雷蒙多（Gina Raimondo）認識到中美在經貿領域開展開放和富有成效對話的重要性，宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通管道。

雙方成立了一個工作組，由中美副部長級和司局級官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法；工作組將每年舉行兩次副部級會議。兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。

雙方還啟動出口管制資訊交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制；雙方將按照各自法律，就出口管制資訊進行交流。

雙方討論並同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務資訊保護問題進行技術磋商。

據商務部官網，王文濤與雷蒙多會談時針對落實中美元首峇里島會晤重要共識以及中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了理性、坦誠、建設性的溝通。

王文濤表示，經貿關係是中美關係的壓艙石。兩國的貿易對各自經濟和世界經濟都很重要。中方願與美方共同努力，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為兩國工商界合作創造良好政策環境，促進雙邊貿易和投資。

王文濤重點針對美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切，表示泛化國家安全不利於正常經貿往來，實施單邊、保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球產業鏈供應鏈安全穩定；美方多次表示不尋求與中方脫鉤，希望美方能夠落實表態。

雷蒙多27至30日訪中，是近期第4位到訪中國的美國高層官員，也是7年來首位訪問中國的商務部長。