美國政府同意軍售日本搭載在戰機上的長程巡弋飛彈等總額逾一億美元武器，這是美方首度軍售日本長程巡弋飛彈。根據日方先前所提需求，希望最多能採購50枚。

日本放送協會（NHK）報導，有關這次對日軍售，美國政府表示，藉由增進主要同盟國的安全，將可支持美國在外交及安全保障方面的目標；且透過提供距外能力，可提升日本因應現存及未來威脅的能力。

美國政府在當地時間8月28日同意軍售日本射程逾900公里的長程巡弋飛彈「聯合空對地距外飛彈增程型」（JASSM-ER），且已通知國會。這是美國首度軍售日本可從對方威脅範圍外發動攻擊的「距外飛彈」。

美國政府表示，日方曾要求最多採購50枚JASSM-ER，包括相關配件在內軍售總額約1億400萬美元（約新台幣33億1535萬元），相當於約152億日圓。

日本經濟新聞報導，美國首度軍售日本JASSM-ER，將可提高同盟國對於持續強化軍事能力的中國與北韓的嚇阻力。

日本首相岸田文雄政府在2022年12月所彙整的安全保障相關3份文件中，加入將擁有為強化防衛能力打擊敵方攻擊據點的「反擊能力」，而取得JASSM-ER是確保反擊能力手段的其中一環。

有關日方這項軍購案，日媒2017年曾報導，日本政府有意研究購買由美國洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的長程巡弋飛彈JASSM-ER，除了F-35匿蹤戰機，也可以修改後搭載在F-15戰機上。