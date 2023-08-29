為改善偏遠及非山非市地區公立高級中等學校宿舍環境與居住品質，提高教師前往任教意願，以穩定師資與維護學生學習品質，教育部國教署補助師生宿舍興建或修繕，今年共核定補助23校，總補助經費達1.4億元。

教育部國教署署自2019年起補助師生宿舍興建或修繕，凡符合教育部認定偏遠及非山非市地區公立高級中等學校者，均可向國教署提出申請。

以國立光復商工及國立卓蘭高中為例，兩校因學生宿舍興建已久，除相關設備老舊外，衛浴設備皆有管路堵塞、漏水、通風不良異味不易改善以及屋頂漏水等問題，除了學生住宿環境品質不佳，影響住宿學生健康，另屋頂漏水更會導致樓板鋼筋鏽蝕，影響建築結構安全。

經國教署補助後，兩校除了大幅改善房間內環境，衛浴設備及管路也重新更換，根絕管路漏水與異味問題，而屋頂防水層也重新施作，以避免樓板內鋼筋鏽蝕。

另光復商工學生宿舍內因未有交誼廳等空間，為了能讓住宿生於課後有交流場所，也透過計畫改造一樓的閒置空間，而卓蘭高中則是加強學生住宿時的隱私權，在床的周圍新增簡易簾子，讓住宿學生在團體生活中，也能擁有一處屬於自己的私人空間。

「宿舍不再只是睡覺的地方，而是如同回家般溫馨。」國教署表示，將持續補助偏遠及非山非市地區公立高級中等學校宿舍修繕工程，除了改善宿舍基本的功能性、實用性外，更協助學校努力提升宿舍的舒適性，使住宿學生有更完善及安全的住宿環境。