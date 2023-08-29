「綜藝天王」吳宗憲主持綜藝節目、接受演出邀約不斷，不僅如此，近幾年來他的副業跨足了行李箱、按摩器、減肥果膠、藍牙無線喇叭和吸塵器等眾多商品，荷包賺飽飽。吳宗憲曾表示自己想退休、減少節目，外界都以為他想藉此漲主持費，但其實他的副業收入早已超過演藝收入，最近他又在脫口有離開演藝圈之可能。

吳宗憲昨在新加坡開直播，表示自己學習不要跟任何人作對，前陣子雖然他被黃子佼點名欠債，吳宗憲表示：「我繳稅就繳6億，我沒欠半毛錢稅金」，還有感情觀被點名混亂，他開玩笑自己交往過50幾個女生，感情都很負責，還表示：「我隨時都可能會離開演藝圈」，拋下震撼彈，旁邊的小鐘可能沒聽到演藝圈這3個字，趕快說「身體要保重」。

事實上，上半年吳宗憲也在《小明星大跟班》強調自己副業也很強，雖然10幾年前他投資LED失利，當時被報導負債8億，但如今轉型發展穩穩定，「全世界多少人笑我做LED，但我一路做下來，LED廠現在在大陸繼續營運。」

他澄清其實LED工廠幾年前已被陸政府收購，還小賺了一點錢，並非外傳那樣慘賠。眼光放得很遠的憲哥，直言副業的主要市場在海外，台灣只占了十分之一的營業額。他也積極表示今年要繼續開發產品，賣蛙鞋、翻譯機，吸金能力超強。