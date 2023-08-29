台東市豐里地區昨天出現強勢外來種埃及聖䴉。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市豐里地區昨天出現強勢外來種埃及聖䴉。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市豐里地區農田昨天出現1隻外來種「埃及聖䴉」，林業及自然保育署台東分署8月28日上午10時10分接獲知本工作站森林護管員通報，隨即請移除專隊前往當地完成移除工作。

林業及自然保育署台東分署表示，昨日上午接獲通報發現外來種埃及聖䴉後，即指派保育同仁及移除專隊前往發現地點，並於10時45分完成移除。為確保台東地區外來物種埃及聖䴉「清零」，分署持續依據外來種移除標準作業程序及組訓移除專隊進行定期射擊訓練外，也透過分區分組方式加強台東縣境內之埃及聖䴉可能之棲地熱點執行巡查工作，一旦接獲通報將立即出動同仁及專隊前往監控及執行移除工作。

林業保育署台東分署呼籲，請民眾若發現埃及聖䴉，請立即至林業保育署「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁（網址：https://reurl.cc/95XLWV ）或台東縣民專線1999通報，並請於通報時提供包括日期 、時間、地點及數量，後續將有專人協助追蹤及處理。

埃及聖䴉又名埃及聖朱鷺、埃及聖鷺、聖䴉、巫婆鳥，由於棲地環境與本土原生種重疊，因此常侵占築巢地、搶奪食物如螺類、昆蟲，由於在野外無天敵，繁殖能力強，是非常強勢的外來種。