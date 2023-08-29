范瑞君出書分享表演的魔法。（金星文創提供）

范瑞君出書分享表演的魔法。（金星文創提供）

范瑞君推出新書《表演的魔法：人人都是大表演家，金鐘女伶范瑞君的二十五堂表演課》，細細剖析演戲多年來的表演方法與體會。范瑞君說她其實有社交恐懼症，學會表演之後，可以透過演技讓寡言的自己秒變「綜藝咖」，在節目上談笑風生，其實就是透過表演，讓自己成為一個角色來應對。不論讀者是否要當演員，范瑞君建議在生活中都可透過「表演的魔法」成為自己喜愛且舒服的角色，活得開開心心的。

范瑞君在《表演的魔法》書中直言，曾有藝人演完戲說「走不出角色」，她覺得這是個危險訊號，因為表演中的角色絕對不只一個狀態，電視劇更要分場拍攝，所以多半是「號稱」自己長時間耽溺在角色當中罷了，如果想演好戲，她建議更應該抽出角色，好好過生活。范瑞君強調，演員在演戲前需要進入中空狀態，才能將需要的情緒與角色疊加上去。如果演完戲真覺得自己走不出角 色，恐怕是心裡的某個地方生病了。

范瑞君出新書，圈內好友王琄、謝瓊煖、嚴藝文、鍾欣凌、屈中恆寫序文推薦，因為大家都是專業的金鐘演員，更懂「表演」的魔力。屈中恆與范瑞君一同參與今年《寶島一村》的巡演，他發現好的演員就如范瑞君，即使是已經演出兩、三百場的戲，她還是能讓同樣的角色長出新的生命，展現出新的面貌。

范瑞君很希望透過這本書回饋自己所學，她說，因為表演的路上有太多人幫過她，帶給她豐富的收穫，近年除了教學、也決定出 書將自己所學與體會分享出去，透過系統的整理、融合表演經驗與實例，讓表演幫助更多人。

她笑說最近還體會到表演的另一個優點，就是可以透過巡迴演出到處吃吃喝喝，好比這次《寶島一村》在大陸巡演五個城市，她 與女兒玩得開心。女兒到上海、知道是最後一站了，甚至有點沮喪。至於漂亮女兒們是否想繼承衣鉢，她與同樣擔任演員的老公都不設限。

范瑞君笑說，這次寫書老公也幫了大忙，每個周末都帶著小孩到咖啡店陪著她寫稿子。范瑞君發現自己在家裡寫幾個字、就東摸西摸外加抱貓，但在咖啡店產量倍增，果然作家愛到咖啡店寫作，是有道理的。范瑞君新書《表演的魔法：人人都是大表演家，金鐘女伶范瑞君的二十五堂表演課》由時報出版社出版，目前在各大實體與網路 通路販售中。