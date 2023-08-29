蘇拉颱風逼近，以及前個颱風杜蘇芮造成的農損的蔬菜仍在復耕階段，今(29)日平均菜價飆高到每公斤51.7元。農業部表示，近期菜價確實偏高，受颱風和節慶影響導致菜價上漲，要恢復正常水準預計還要1個月。

根據北農統計，今日台北市蔬菜到貨量約1626噸，進貨量較休市前大幅增加，量增菜種有甘藍(高麗菜)、小白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、紅蘿蔔、青蔥、竹筍等；量減菜種有大白菜等，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，今日進貨量較休市前大幅增加，因休市後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，雖然到貨量大幅增加，但中元節將近造成承銷人購買意願強烈，買氣熱絡，交易市況平順，各菜種行情價漲多跌少。

然而今日每公斤菜價飆破51.7元，外界認為可能是一日行情，但細看近期菜價，自8月中至今普遍偏高，尤其上價(品質最好)的高麗菜在上周最高甚至有到每公斤89元的價格，今日高麗菜每公斤50元仍屬偏高水準。

農糧署副署長姚志旺說明，近期菜價偏高主要因為之前杜蘇芮颱風帶來的豪雨，造成高山產區如南投縣仁愛鄉、信義鄉，以及宜蘭冬山鄉等高冷蔬菜遭遇嚴重災損，導致量少價揚；加上7月起民俗拜拜的需求量增加，以及這幾天颱風又要來，導致整個菜價都有上漲。

姚志旺指出，今天菜價51.7元確實稍微偏高，明天因為是中元節和颱風都要來，加上昨天休市，今天整個交易量相當活絡，至於菜價何時可回復正常水準，目前葉菜類有在復耕，至少還要1個多月葉菜供應量才會趨於正常。