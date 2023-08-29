高醫岡山醫院籌設營運處家醫科主治醫師戴志融指出，高齡長輩跌倒是不可輕忽的健康風險。（高醫岡山提供／林瑞益高雄傳真）

高齡長輩在家中跌倒成健康隱憂。71歲的張伯伯日前在浴室洗澡時，不小心跌倒撞到頭部昏厥，因當時沒有其他家人在場，幾小時後才被發現送醫，仍因腦出血不幸過世。高醫岡山醫院籌設營運處家醫科主治醫師戴志融指出，高齡長輩跌倒是不可輕忽的健康風險，建議長輩多運動，均衡飲食，避免罹患肌少症。

另名60歲林女士，則是攀爬摺疊梯整理家中高處物品時不慎跌落，摔斷右小腿，動完手術雖逐漸復原，但仍須暫以助行器及輪椅代步，原本三高等慢性病也因此次意外更加惡化。

戴志融指出，高齡長輩跌倒是不可輕忽的健康風險。臨床上常見到不少患者發生跌倒意外後，從此不良於行，必須倚賴輪椅行動，回診時更發現他們原本穩定控制的血糖、血壓等，因活動力下降及情緒不佳而數值飆高，健康每況愈下。

國健署調查發現，「跌倒」近年高居長輩事故傷害死亡原因的第2位，而65歲以上長者自述前一年曾經有跌倒經驗的，更高達1／6。至於跌傷地點，則依序為臥室（35.6％）、客廳（30.8％）、浴室（17％）。

戴志融提醒，高齡長輩要維持肌力減少跌倒風險，單靠走路散步是不夠的。應持續進行一定強度的運動，例如練習深蹲增強腿部肌力，從事如快走、固定式腳踏車及游泳等有氧運動，另外可以打太極拳、做瑜伽以強化平衡及柔軟度。

在自我篩檢的方法上，如果長輩自己察覺從椅子站起來有困難，或是手提不起約5公斤以上重物，就有可能就是肌少症的徵兆，應特別注意，儘速諮詢專業醫師；除了多元化運動外，也應飲食均衡、注意蛋白質攝取，避免肌少症的發生。