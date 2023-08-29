大陸證監會27日晚間公告新政策，進一步規範A股股東股份減持，被視為史上最嚴「減持新規」。據Choice資料統計顯示，最近3年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近3年年均淨利潤30％的上市公司約1759家，跌破發行價上市公司約994家，市淨率小於1的約405家，扣除重複公司之後，約有2500家上市公司不符合減持規範要求，等於約一半左右的企業不能減持。

此外，據《每日經濟新聞》不完全統計，截至28日20時，有13家A股上市公司揭露股東減持計畫的提前終止公告，具體包括金能科技、大智慧、永鼎股份、哈森股份、中源家居、乾景園林、引力傳媒、金麒麟、鐵流股份、劍橋科技、哈森股份、引力傳媒、中曼石油等。

根據大陸證監會27日的最新要求，凡是A股上市公司存在破發、破淨情形，或者最近3年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近3年年均淨利潤30％的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求執行；上市公司揭露為無控股股東、實際控制人的，第一大股東及其實際控制人比照上述要求執行。