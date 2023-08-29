傳統旺季來臨，蘋果iPhone及大陸智慧型手機品牌廠新機拉貨啟動，大立光及玉晶光營收也自7月動起來，其中大立光7月合併營收34.89億元，月增29.41%、年減10.84%，累計今年前7月合併營收為208.19億元，年減12.23%；林恩平表示，8月拉貨動能會比7月好一些，至於下半年的毛利率仍取決於營收規模、良率及產品組合。

玉晶光7月合併營收攀升至21.48億元，較上月增加85.71%，年增10.38%，不僅是歷年同月新高，亦是去年10月以來單月新高，累計前7月合併營收為81.42億元，年減0.72%。

玉晶光表示，目前看起來第3季需求都不錯，但實際上還是要看客戶最後拉貨。

近期大立光股價受到智慧型手機市況低迷及蘋果股價走弱等因素影響，除息後一度填息後，股價一路走跌，日前更下探1925元，不過在逢低買盤進場下，大立光股價連兩天走高，今天重回2000元關卡。