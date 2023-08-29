期交所指出，對我國金融機構而言，可釋放原先交易對手交易額度，提升市場交易效率，依巴塞爾(Basel III)及我國銀行局「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定，提交集中結算後在計算交易對手信用風險時，可適用較低交易曝險風險權數(2%)，減輕資本計提成本。此外，無需再自行建置保證金計算模型，可節省標準原始保證金模型開發與定期校準負擔；另一方面，可簡化原先與不同交易對手間複雜結算作業，有效降低作業成本。

對主管機關而言，金融機構參與集中結算，當金融市場發生信用違約事件時，可藉由集中結算機構(CCP)風險控管及財務安全機制，即時穩定市場、阻隔骨牌反應擴散；隨著期交所今年推行結算會員客戶集中結算，除了金融機構可自行選擇以結算會員或客戶身分參與外，一般企業亦可以客戶身分參與，進一步提高市場參與程度，達到提升監理效率，強化我國金融基礎建設與金融健全目的。

對期交所而言，推動店頭集中結算可提升我國金融市場國際能見度，因店頭衍生性商品交易為高度國際化市場，期交所亦不遺餘力於取得國際主管機關認可，除獲美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發交換契約(SWAP)集中結算之監管豁免(No-Action Relief)，及歐洲證券及市場管理局(ESMA）認可為歐盟境外第三國集中結算機構(TC-CCP)，並持續爭取英國、加拿大及日本等國之合格集中結算機構(QCCP)資格，俾利增加國外金融機構參與度。

結算機制是金融體系的中樞神經系統，只有確保結算順利，才能建立交易信心，讓市場蓬勃發展。期交所建置的店頭集中結算機制，除保障國人交易安全、降低金融業者成本外，更營造有利的交易及避險環境，可望進一步吸引外資進入我國市場，提升國際能見度，打造我國具前瞻性與國際競爭力的資本市場。