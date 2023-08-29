與競爭對手諾和諾德(Novo Nordisk)一樣，禮來也一直在應對於市場對其糖尿病藥的大量需求，這些藥物包括治療10歲以上人群的2型糖尿病藥Trulicity。

在美國，諾和諾德的糖尿病藥Ozempic已經短缺數月之久，部分原因是非糖尿病患者為了減肥，而對該藥物的需求產生的排擠。

諾和諾德的股票市值在上周一度衝高到全歐洲第二大。

諾和諾德的Ozempic藥和禮來的Trulicity藥屬於一種名為「GLP-1受體激動劑」的藥物，這些藥物最初是開發出來用於治療2型糖尿病，但是也能模擬腸道激素，來抑制食慾和增加飽食感。

歐洲藥品管理局在周一表示，奧地利、芬蘭、希臘、波蘭和瑞典目前都受到Trulicity藥短缺的影響；丹麥和挪威預計也將會出現暫時性的短缺。

今年一月，禮來計畫額外投資4.5億美元，擴張在美國北卡州的產能，以滿足市場對糖尿病藥日增的需求。