大陸財政部部長劉昆表示，將加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險；同時，今年新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢，用於項目建設的專項債券資金力爭在10月底前使用完畢，引導帶動社會投資。

據新華社，劉昆28日向全國人大常委會會議作報告時表示，今年以來預算執行情況總體平穩，同時，財政運行和預算執行中也存在一些困難和問題，對此大陸財政部高度重視，將積極採取措施加以解決。

劉昆介紹，下一步，將加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

報告提出，將加強財政經濟運行監測和形勢分析，密切追蹤地方和部門預算執行情況，用好財政資金直達機制，合理加快財政支出進度，全面提升資金支付效率，推動各項財稅政策儘早落地見效。

報告指出，今年新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢，用於項目建設的專項債券資金力爭在10月底前使用完畢，研究擴大投向領域和用作項目資本金範圍，引導帶動社會投資。加強專項債券項目儲備和投後管理。落實好相關稅費支持政策。加強財政、貨幣等政策的協調配合，更好發揮協同效應。

報告提出，下一步財政重點工作安排還包括支持做強做優實體經濟、切實保障和改善民生、防範化解地方政府債務風險和進一步嚴肅財經紀律。