海軍教育訓練暨準則發展指揮部所屬龍泉新兵訓練中心第二營，日前遺失動員槍支45手槍，疑似因過去就被亂放在倉庫房內，外傳去年5月被發現遺失，營長要求幹部去購買收存遊戲用的玩具槍「貍貓換太子」引起軍方震撼。屏東地檢署偵辦並訊問相關人證及檢視物證，今(29)日偵結，依遺失武器致生公眾與軍事危險罪及偽造文書等罪，將潘姓指揮官等5人起訴、李姓輔導長等5人緩起訴處分。

根據起訴書，海軍陸戰隊新兵訓練中心第二營於去年 3月間辦理新式教召任務，在整備階段，將1把點45手槍寄存於與勾踐營區鄰近之子儀營區駐地內聯合械庫代管。但鄭姓班長預檢陳列各式武器時，竟未注意而遺失該把點45手槍，事後該營士官長清點時發現短少，才向連長報告。

經連長立向營長通報後，營長指示全營軍士官於營區搜尋未果，卻未將上情在30分鐘內回報國防部，直到指揮官獲悉質問營長，營長才報告上情，但指揮官知悉後，也未上回報。

事後營長及連長等5人共謀，由連長等4人集資購得仿真槍，再由利用電動研磨機磨去標語，又刻上裝備序號，趁著械彈特別清點之機會，偷偷魚目混珠放入新訓中心第二營第五連之槍櫃內。

檢察官審酌，李姓、蘇姓輔導長、趙姓彈藥官、林姓後勤官、陳姓軍械士等5人，起因於上級長官就武器遺失事件匿不通報，致以下各階軍職人員屈從配合，並非圖謀己利，且5人均無前科，犯後深表悔悟，且認為5人多年從軍，為國奉獻辛勞，亦不容忽略等生活、品行與一切情狀，予以緩起訴處分，提振士氣。