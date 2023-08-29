中元普渡即將到來，水果是必備供品，營養師李婉萍表示，普渡水果要考量其諧音外，最好能選營養豐富、最有益健康的種類，她尤其推薦奇異果，因為維生素C含量超高，能增強免疫力、抗老化，其他水果則建議可選木瓜、柚子、橘子、脆桃、蘋果。

李婉萍在其臉書表示，普渡水果的原則為水果種類、數量都要是奇數，可以有諧音帶好兆頭的水果，諧音如吉祥、大吉大利、平安等。此時又是酷暑時節，加上颱風來襲，時雨時晴，最需大量維生素C等營養素來增強免疫力之際，她推薦符合上述2標準的水果，其中維生素C含量以每100公克為計算基礎。

1. 奇異果：有吉祥如意的諧音。100克(約1顆)：73mg

2. 木瓜：有財運頂呱呱的諧音。100克（約1/8顆）：58.3mg

3. 柚子：有保佑安康的諧音。100克（約1/3顆）：51.1mg

4. 橘子：有大吉大利的諧音。100克（約3/5顆）：25.5mg

5. 脆桃：有紅桃討喜之意。100克（約1又2/5顆）：6.1mg

6. 蘋果：有平安的諧音。100克（約1/2顆）：4.9mg

內科醫師傅裕翔也曾表示，他個人很重視養生，他最推薦水果的水果為奇異果，因為奇異果富含維生素C、維生素K、維生素E、葉酸、鉀、膳食纖維、抗氧化劑等，因此能增強免疫系統、減少便秘、延緩老化、控制血壓，還避免便秘。