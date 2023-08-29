日本24日啟動福島第一核電廠含氚核廢水排放入海，因外傳鹽中的碘可防輻射，引發搶鹽潮。美廉社今開第一槍，宣布即起每位消費者限購4包鹽，其他量販店超市包括全聯、家樂福和愛買等均表示，鹽巴供貨量和庫存皆正常，目前未限制民眾購買數量，但呼籲依需求購買，勿囤貨。

美廉社今表示，近日各門市鹽巴銷量成長約2成，目前庫存仍充足，但呼籲民眾別囤貨，即起每位民眾限購4包。全聯表示，各門市鹽的貨量充足，補貨時間不一定，但門市人員會持續補貨，目前沒有限制民眾購買數量，但希望消費者依需求購買勿囤貨。

家樂福則指出，各分店的鹽皆有貨，廠商生產正常且貨量足夠，由於正逢中元普渡大檔期，商品物流行程較滿，這2天會陸續再進貨，如廠商派車不及，賣場也會出車接貨，呼籲民眾勿囤貨。愛買說，上周末是中元節前的最後一個周休二日，中元節拜拜需求食鹽銷售量本來就不錯，但進貨及庫存都正常，未限制民眾購買數量。