網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前表態願意為了民進黨籍高雄市議員黃捷入黨，昨（28）日他於臉書再度PO出「民主進步黨-入黨申請表」，以及跟民進黨桃園市黨部的合照。由於鄧大動作彰顯自己加入民進黨的決心，引發大批網友朝聖，甚至有人開玩笑表示，支持他成為民進黨主席賴清德的副手，一起挑戰2024總統大選。

鄧佳華日前多次貼出有關黃捷的貼文，內容分別為「黃捷七夕快樂」、「為了黃緁（捷），我會加入民進黨；為了黃捷，我會打擊館長；為了黃捷，我會打擊館長網軍；為了黃捷，我改變了自己」、「愛妳化成一種信念，愛妳化成一種力量，這就是我的答案」、「鄧佳華真心愛黃捷」。且鄧還自曝，昨會有企業家帶他加入民進黨，並將對話訊息全面曝光。不過在鄧佳華的IG上，目前已經看不到相關訊息。

鄧佳華也說到做到，昨在臉書公布了「入黨申請表」，從文件上可以看到，鄧在政治資歷欄位填下「為了黃捷」、「為了品妤」、「為了民進黨」，同時他還發下豪語，「我會成為民進黨主席」。對此，網友紛紛留言表示「副手第一把人選」、「沒看過這麼正確的決定！民進黨需要像你這樣有質感的人加入！」、「政治資歷那段我笑了」、「支持賴鄧配」、「會選議員？」；不過也有人唱衰「這次如果賴清德輸了，肯定是因為你入黨」、「恭喜民進黨喜提票房毒藥」、「如果入黨成功，代表這個黨跟沒有篩選機制，阿貓阿狗都可」、「不錯，永遠支持你的對手」。

除此之外，也有人質疑鄧佳華不太可能加入民進黨，稱「有沒有一種可能，寫一寫為了拍照，而未送件，單純只是說，他有去申請入黨而已」、「填寫不完整連審查都過不了，直接通知不合格」、「有入黨費欸，有錢付嗎？」、「已經可以預測申請失敗，又拿來發文說，怎麼不讓我通過，我已經知道你下一步要走的棋」。