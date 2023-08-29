辦婚禮開銷大，不少新人會精打細算，一名女網友表示，日前參加好朋友的婚禮，但新人想省錢，把兩人的共同好友都算到男方那，導致女網友到婚禮現場簽名、給紅包後卻沒有喜餅可拿，大嘆「太不會做人！」

原PO在Dcard發文，她與新郎、新娘都認識，算是共同好友，但這對新人為了省喜餅錢，把共同好友全部算在男方那邊，因為訂婚、結婚一起辦，女方那邊簽到的朋友都有拿到喜餅，而他們這些遠道而來的新人共同好友都沒拿到，覺得很無言。原PO更指出，甚至有好幾位朋友是跟新娘比較要好，因為女方才參加婚禮，結果簽到時一律被安排在男方好友那邊，當下感受很不好，覺得這對新人太不會做人。

原PO透露，事後新娘還發文炫富，自己是選貴鬆鬆的手工喜餅、砸非常多錢在現場的婚禮歌手、candy bar等。但賓客真的不介意這些，那只不過是滿足新娘個人的虛榮心，「不會做人才是事實，如果再一次絕對會選擇不出席。」

文章PO出後，網友紛紛留言「有些親友會預設自己是女方親友，會包比較多，因為有餅」、「這已經不是做人問題了，是根本沒把你們當朋友看待，一盒喜餅一千塊左右而已還故意不給」、「就是為了省錢沒錯，笑死，省這種錢讓親友不舒服真的不好看」；還有過來人分享自己當年的作法，「我把共同朋友全部算在女方，除非真的不太熟，不然能歸女方的全歸女方，讓大多數人都能拿喜餅」、「我是所有賓客都發餅，根本不用分男女方。」