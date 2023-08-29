新竹縣長楊文科宣布終止「新竹縣生命紀念園區興建實質規劃」委託案，湖口反縣立生命園區自救會會長陳岫玫感謝楊縣長做出睿智決定，期盼縣府是真的「終止」而非「中止」玩文字遊戲，若縣府能有公告或公文，才能讓大家放下心。

陳岫玫說，終止生命圈計畫有必要，且要從長計議，自救會研議很多適法性問題，關鍵在於地方量能、需求和選址，縣府都得與地方好好溝通，也不樂見其他地方再發生抗爭事件，也不是將球踢到其他鄉鎮，希望縣府能從中好好找出問題。

陳岫玫說，日前自救會一直在做法令上的攻防，並沒有公開，9月5日若沒有聽到想要的答案，接下來就會揭露資料，現在縣長有聽取人民意見，也感到很欣慰。

陳岫玫說，自救會並不是要一直與縣府對立，未來縣府在做相關方面的規畫，要能符合比例、公益原則，若需要外部意見，都可以提供資料，自救會也會繼續監督此案，會繼續監督到楊縣長任內不會推動生命園區。