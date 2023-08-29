日前國民黨籍立委謝衣鳯主張「侯柯配」，同時讓郭台銘擔任立法龍頭一說，引來民進黨謾罵，對此謝衣鳯表示，她認為在野合作現在只是打草稿，但民進黨好像很緊張，強調在野合作是民主進步的象徵，呼籲民進黨應該樂觀看待，更隔空喊話議長弟謝典林，盼共同完成政黨輪替。

現任立法委員、國民黨彰化縣黨部主任委員、國民黨副秘書長、國民黨中央常務委員謝衣鳯，日前表示若能讓侯友宜、柯文哲搭配正副總統參選人，郭擔任立法龍頭，來輔選所有立委，相信能符合國民黨在徵召前的期待，不過引來民進黨批謝家「包牌」。

對此謝衣鳯表示，她認為現在在野黨再談在野合作的時候，只是在打草稿，結果民進黨好像很緊張，但其實在野合作還有很長的一段路要走，她認為若在野合作成功，是民主進步很重要的一個象徵，她認為民進黨應該要樂觀看待，因為這對台灣的民主進步是一個很大的進展

至於提出看法被綠營批，會不會覺得遭見縫插針，謝衣鳯強調，在野合作還有很長的路要走，在野都還沒談好民進黨就這麼害怕，是不是已經躺著選了；此外她也隔空喊話，希望媒體幫她跟議長弟弟謝典林說，一起努力完成大部分台灣人民的心願，共同完成政黨輪替，讓台灣的進展更進步。