NTN使用衛星或高空平台向沒有地面網路覆蓋的偏遠地區提供安全、可靠和高頻寬的連接。確保終端設備能夠支援5G NR和物聯(IoT)標準是建構NTN的關鍵步驟，這將便於在郊區為企業和個人提供無所不在的行動連接。然而在將這些終端設備部署到商業衛星通訊網路之前，晶片組和設備製造商必須先驗證其功能和性能。

是德科技整合了5G網路模擬和真實世界通道模擬的硬體與軟體，從而在實驗室內建構一個可模擬地面與空間環境場景的端對端測試平台用於真實地模擬各種衛星軌道軌跡。該解決方案使用動態多路徑傳輸技術來模擬地面對衛星、衛星對地面，以及地面對地面的衛星鏈路。這就為地面和非地面的網路基礎設施以及5G NTN終端裝置性能驗證提供了完整的解決方案。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，與是德科技在NTN技術上的成功合作，進一步推動了NTN應用的成長契機，使聯發科技成為商用衛星通訊服務開發的先驅者。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示，本次是德科與聯發科攜手合作，共同完成這些成功的驗證，並在實現NTN商用服務部署的路上締造了重要的里程碑。藉由執行早期驗證，業界可加速進入認證和商業部署階段。