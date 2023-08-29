鴻海創辦人郭台銘昨天正式宣布參選2024總統，強調要推進整合。國民黨立委王鴻薇今在立院受訪時說，先前地方派系雖與郭台銘有較密切的聯絡，但包含雲林張家、雲林縣前縣長張榮味都不支持郭台銘獨立參選，相信地方派系未來會做出選擇，而若無法順利整合，國民黨應該要做出決定。

王鴻薇說，在郭台銘宣布參選後，地方首長便立即明確表態力挺國民黨總統參選人侯友宜，包含台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美，已展現國民黨內無條件支持侯友宜。

王鴻薇強調，國民黨地方派系先前確實跟郭台銘之間有比較密切的聯絡，但可以看到彰化縣議長謝典林不支持郭獨立參選，而據她所知，雲林張家、張榮味也不支持郭獨立參選。她認為，國民黨派系未來會做出選擇，對選戰來說，團結整合不到最後關頭不輕言放棄，但若真的無法整合團結，國民黨也應該做出決定。

針對侯友宜、郭台銘可能將會坐下來談，王鴻薇表示，談總比不談好，郭正式發動連署從9月13日開始，在此之前有任何轉圜餘地都樂見，不管是喝咖啡、喝果汁，甚至喝茶、喝水都可以，見面比不見面好。

至於國民黨中央昨明確表態，若黨員為郭台銘助選將違反《黨員行為規範》，會祭出黨紀，王鴻薇說明，黨中央態度明確，先前大家可看到，在黨中央對黨紀態度曖昧之下，有人腳踏兩條船、三條船，大家都搞曖昧，但隨著黨中央規定明確，加上郭台銘宣布參選，壓力就會來。至於會不會有些國民黨的人士在檯面下動作，凡走過必留下痕跡，大家是一個組織，不可能部分人腳踏兩條船，黨中央都不做處理。