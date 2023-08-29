勞動部勞動力發展署北分署29日分享促進就業成功案例。小靜（化名）是一名48歲的中高齡婦女，曾任職於台北的市調公司。民國95年，她嫁到馬祖成為育有一子的全職媽媽；如今孩子長大了，她也轉念期望能重返職場，展開新的人生篇章。適逢勞動部勞動力發展署北分署與馬祖北竿文化推展協會攜手合作「多元就業方案--多元薈萃再現竿塘計畫」，正好協助小靜投入當地傳統的「風燈」製作、保存與推廣，不僅促進馬祖地區中高齡婦女再就業，也為疫後離島地區觀光業面臨缺工，與地方文化保存 挹注人力。

馬祖的傳統風燈，係以手工將細竹條編組成基本框架，表面覆蓋白紙，再貼上紅色剪花圖案。這是馬祖列島特有的文化印記，承載著許多長輩們的家族與時代記憶；尤其閩南語的「燈」與「丁」同音，寓意人丁興旺，更藉點亮燈火圖報平安。

為了延續風燈文化，小靜憑藉著她堅持不懈、勇於嘗試的個性，克服了剛就職的陌生感，她從過去的資料中整理了各項調查及活動紀錄，並以多樣化的玻璃紙取代白紙貼窗花，進行風燈改良，並嘗試縮小風燈的體積，在底部設計了可懸掛心願小卡的部分，使其符合遊客需求，讓風燈不再只是節慶佈置使用，也可作為居家裝飾或許願吊飾，並讓遊客在觀光遊程中也能親手製作許願風燈，為馬祖地區的觀光注入新的活力。

今年在文化推展協會的支持下，小靜還將風燈帶進北竿鄉塘岐國小幼兒園，讓社區孩童感受馬祖傳統風燈的魅力，這項工作讓小靜找到了自己的第二專長，也成了傳承風燈文化的重要推手。

北分署表示，許多二度就業、中高齡婦女脫離職場已久，重返職場不易或求職能力不足，甚至家庭經濟因而陷入困頓。所以，北分署結合民間團體辦理「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」，並針對疫後產業基層人力缺工問題推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，提供失業者相關職業訓練協助重返職場，參加缺工工作相關職類職前訓練專班，結訓後發給參訓獎勵，如其資格符合相關條件，應徵旅宿業、餐飲業與航空站地勤業等缺工產業之專案職缺，還可申領就業獎勵。相關資訊，請逕上「台灣就業通」網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區查閱，或撥打免付費電話：0800-777-888洽詢。