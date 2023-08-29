桃園地檢署偵辦詐騙集團，發現台中1間醫院病房林姓客服將病患個資傳給詐騙集團考姓成員，申請教育部體育署核發「青春動滋券」，遭冒用多達696筆，其中有48筆已經申請成功。檢方將林女、考男依詐欺、偽造文書、違反個人資料保護法起訴。

桃檢檢察官賴穎穎7月11日，指揮刑事警察局偵查第六大隊、桃園市政府警察局中壢分局，破獲被告考姓男子所屬之詐騙集團，檢察官發現詐騙集團成員疑握有醫院所流出之病患個資，經抽絲剝繭、深入追查，赫然發現台中某醫院的病房林姓客服員竟與詐騙集團勾結，由林女利用職務之便，以手機拍攝醫院內部系統資料庫之病患個資後，傳送予詐騙集團。

且原本詐騙集團欲利用個資申請文化幣，因無雙證件而不成，乃轉向教育部體育署核發「青春動滋券」之程序，冒用醫院之病患個資大量申辦動滋券，隨後再透過拍賣網站販售得利。

檢察官7月25日，指揮警察機關持搜索票，前往醫院搜索，並深入清查醫院流出之病患個資數量，發現林女洩漏之病患個資共計696筆，其中48筆已遭冒用並成功申請動滋券。

檢察官就林女、考男涉犯詐欺、偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌提起公訴。另認等惡意盜用個人資料，嚴重損及被害人權益並濫用政府設立動茲券美意，惡行非輕等情，建請法院從重量刑。