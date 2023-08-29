新竹棒球場檢測報告點出設計與施造上的諸多缺失，民眾黨立法院黨團29日籲檢調及監察院盡快查明真相，追究林智堅前市府失職之處；民進黨新竹市議會黨團總召陳建名則回轟，不要再拿棒球場做政治提款機，企圖做為民眾黨黑金貪汙的遮羞布。

民眾黨立法院黨團今天上午舉行記者會，指耗資12億改建的新竹棒球場漏洞百出，時任新竹市長林智堅只在意收割政績，全然不顧工程品質，美國職棒大聯盟指定場務單位檢測報告更揭露，內野土壤未達職業標準，甚至不如美國的公園、高中球場，表土層土壤也易造成球員受傷與排水不良。

民眾黨立法院黨團上午剖析新竹棒球場檢測報告，點出新竹棒球場設計與施造上的諸多缺失，呼籲檢調及監察院點盡快查明真相，追究林智堅前市府失職之處，不可輕縱。

身兼民進黨新竹市黨部主委的市議員陳建名對此表示，希望民眾黨以相同標準法辦柯文哲，徹查台北社宅漏水、機電故障等置民眾於危險中等缺失，也請民眾黨正視高虹安涉貪遭起訴的事實，不要再拿棒球場做政治提款機，企圖做為民眾黨黑金貪汙的遮羞布。

陳建名說，早在去年7月及10月，媒體就報導檢調和監察院已開始調查棒球場等案件，高虹安也早已指示市府整理相關資料送達，而今年1月前市長林智堅也透過臉書說明，棒球場改善的流程，也強調檢調勿枉勿縱。

他指出，過去高虹安暗指人謀不臧的大祕寶，結果開挖後發現只是烏龍指控，棒球場荒廢無人養護至今逾8個月，紅土球場早已受損不堪；今年初營造商也早已表示願意進行場地改善，現在最重要的是列出工程進度，依照契約要求廠商改善。

陳建名強調，前市府沒有逃避責任，工程疏失發生當下，即展開相關改善工程，且大聯盟專家的檢驗報告中，提供人工草皮或天然草皮的改善方案，棒球場目前尚未完成驗收付款，市府可依約可以要求廠商改善。

另，棒球場是否有人謀不臧的問題，問高虹安任用的工務處長曾嘉文就知道，過去曾姓公務同仁長期在此案擔任工程估驗官，球場的施工是否有短缺經手蓋章的他一定清楚，呼籲各界不必再使用政治口水消費棒球場，引用柯文哲針對社宅漏水時受訪說的話「有保固期要盡快修」，盡速讓球場賽事開打，才是棒球迷的期待。