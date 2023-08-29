高為元今協助施放魚苗，盼整治後的成功湖也將成為新生們的共同記憶。（王惠慧攝）

清華大學成功湖整治工程歷經1年後完工，為維持水域生態平衡，定量施放草魚等5種「工具魚」魚苗。（王惠慧攝）

清華大學成功湖整治工程歷經1年後完工，為維持水域生態平衡，今請到校內生態專家、生科院榮譽退休教授曾晴賢指導，定量施放草魚等5種「工具魚」魚苗，以達清除藻類、淨化水質及捕食蚊類幼蟲等效果，目前待校務會報通過後，預計9月開學前就可在成功湖划船、立槳。

清大成功湖因長年淤積，導致水質混濁，無法於湖上划船，2019年底校方向海內外校友募款，成功募得6000萬元後，於去年年中啟動建校以來最大規模整治工程，並增設親水碼頭、環湖步道、夜景照明等，於今年5月完工。

曾晴賢說，成功湖在1991年整治時，曾發生水質優養化，他1992年到清大時，就接到以生態整治方法穩定水質的任務，因此施放5000條魚苗到成功湖，他也笑說，去年整治時若抓到魚，應是當時施放的魚苗，魚齡應逾31歲。

曾晴賢說，在湖泊生態教育上施放魚苗有特殊用途，因此稱為「工具魚」，今施放的白鰱可濾食植物性浮游生物，黑鰱會攝食大型植物性浮游生物和浮游動物，可減輕優養化壓力，草魚會清除蔓生水草和藻類，青魚則會捕食福壽螺等外來入侵種。台灣原生種蓋斑鬥魚也會捕食孑孓等幼蟲，可減少湖畔蚊蟲問題。

過去有民眾在成功湖放生錦鯉、外來種吳郭魚，但曾晴賢說，這些魚種會翻攪底泥，造成水質混濁，呼籲民眾不要擅自在成功湖也放魚類及其他生物，避免造成生態失衡。

高為元說，成功湖位於清大心臟地帶，2個月前他帶著妻子到成功湖散步，感謝校友捐款協助整治，同仁在設計上也很用心，例如湖水過濾系統，以生態淨化及物理性過濾方式，來減緩湖水懸浮物及藻類，下周即將開學，整治後的成功湖也將成為新生們的共同記憶。

在校友總會理事長蔡進步支持下翻新並擴建的水上碼頭，命名為「進步碼頭」，蔡進步今也到場參與施放魚苗，他回憶35年前在成功湖捕魚，後來也帶小孩在湖畔餵魚，今則把魚苗施放回去，他也說整治後脫胎換骨、更勝當年，校友們都讚賞不已，盼有機會重新回味遊船。

清大今也舉辦感恩捐贈儀式，感謝所有的捐款校友，包括數學系校友胡國琳冠名捐建「玲玲與國琳生態步道」、「再漢水岸」、「來于翠堤」，物理系校友陳昱寧冠名捐建「昱寧島」、校友總會理事長蔡進步冠名捐建「進步碼頭」，及1970級校友共同冠名捐建「1970園」。