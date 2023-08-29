推廣八里文旦柚，新北市農業局今年與「八里福朋喜來登酒店」及「卡滋爆米花」聯名推出柚香產品及創意料理。（陳慰慈攝）

中秋節將至，新北市農業局今年與「八里福朋喜來登酒店」及「卡滋爆米花」聯名推出柚香產品及創意料理，此外，9月13日至20日在市府一樓大廳舉辦新北文旦柚食農教育特展；9月16日及17日於八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會，多重管道推廣在地文旦柚。

新北市文旦產區有八里、淡水、林口、雙溪、三峽等處，柚產量約7696公噸，其中以八里區產量5468公噸最多，產量約占全市7成。不少新北柚農已開始採收文旦，八里今年因開花期雨水少，產量減少1成，但甜度12度以上。

新北市副市長劉和然今出席文旦柚上市記者會表示，八里文旦口感香Q全國知名，今年產量少一點，但甜度與口感更加提升，甜度已達到12度。市府今年並與「八里福朋喜來登酒店」及「八里桃樂絲農場」合作推出柚香創意料理，9月5日後入住八里福朋喜來登酒店可獲得住宿禮文旦柚一顆。

此外，並首度與「卡滋爆米花」合作推出八里限定「柚香焦糖爆米花」，9月23日前原價150元，推廣價120元。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區因面臨台灣海峽，有豐富的海風鈉離子加上觀音山火山土壤岩以及充足的日曬，果肉香甜Q彈，皮薄汁多味甘甜，尤其喉韻回甘是最大特色。

蔡秋煌也教導民眾挑選文旦柚，粉白有亮光的文旦才代表成熟，並建議挑選小顆文旦柚，吃起較水嫩、甜度也會較高。

電商則推出全館免運、消費滿2000元送柚香焦糖爆米花1罐及滿1萬元送心型文旦柚1顆等三重優惠。購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購(https://www.gotobali.com.tw/)。