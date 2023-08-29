目前正值花蓮瑞穗文旦柚產季，農友趕在颱風來臨前搶收。（羅亦晽攝）

花蓮瑞穗鄉文旦柚是全台主要產區之一，種植面積逾800公頃，今年總產量上看2萬公噸。（羅亦晽攝）

花蓮瑞穗鄉文旦柚是全台主要產區之一，礙於地理環境、氣候及日照等因，往年多在24節氣「白露」前後採收，常面臨颱風侵害、人力難求及行銷壓力等風險。花蓮農改場今年輔導50公頃農地投入早收栽培技術，果品優質，雖然市場價格恐因投資成本高而提升，農友卻認為有利自我品牌的行銷。

花蓮瑞穗鄉種植文旦柚面積逾800公頃，主要集中在鶴岡地區，不過因日照、氣候等因素影響，農友多在白露前後採收，如遇颱風攪局，採收期不僅大幅縮短，人力更是一人難求，有時還會因白露距中秋節期間短，面臨行銷壓力。

花蓮區農改場去年遴選42位瑞穗柚農，在共50公頃農地利用早收技術栽培果樹，並與農政單位合作輔導農友按部就班進行整年度的管理措施，今年8月取樣調查成果，以科學儀器檢測與感官品評，發現各項數據均高於傳統栽培方式所生產的文旦柚，因此今年提早在8月20日開始採收，提前「白露」19天。

花蓮區農改場助理研究員劉啟祥指出，早收技術除能提升果實品質，也可增加採收作業彈性，雖然成本增加，但收入也會提升，是「付出與收入的折衷」，他認為回收所投入的資本是唯一考量原則，因此農友可在部分農地增加資材使用及栽培管理強度，利用直銷通路提高售價，再搭配盤商銷售，相信兩者獲得總利潤一定會大於資材投入的使用。

瑞穗果樹第29班長羅峰是第二代文旦柚農，接手父親事業後，便以科技技術栽種文旦，並在6年前投入早收工作，他說，早收除能拉長銷售時間，品質也會提高，雖然成本較一般栽種技術多1至2倍，但賣出去的價格也會比較高，且不易受市場波動影響，有利打品牌及自我行銷。

此外，颱風將至，瑞穗文旦卻正值採收期，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，除農友趕緊找工人，農也有協請外役監調用50至60人協助採收，農業部也將協調鄰近的農業師傅、移工幫忙。

黃盛皇還說，今年文旦柚可謂大豐收，瑞穗總產量上看2萬噸，除在國內銷售、外銷至日本、新加坡及香港等地，今年還開發新市場菲律賓，若未來可行將持續向外拓展市場；另外，格外品部份已請農糧署協助加工，目前預計數量約300公噸，若數量增加會持續申請。