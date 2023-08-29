由台北市長蔣萬安率領出訪的台北團主團，29日抵達上海後，都配發了一枚紅色、背後印有「上海特勤」的徽章，據了解是作為國安單位的識別用途，而主團成員也都將該徽章佩帶於身上。（丁上程攝）

台北市長蔣萬安29日上午率領台北團主團成員，於10時許抵達上海虹橋機場。而在下機後主團成員也隨即搭車，前往洋山深水港的市政參訪行程。據了解，每個主團成員都收到了一枚背後印有「上海特勤」的特殊徽章，並告知目的為「國安需求」，國安單位將會以徽章為識別，由此可見這次蔣萬安出訪上海，也用相當高規格的維安等級應對。

蔣萬安率團抵達上海後，第一個行程就是前往洋山深水港參訪自動化貨櫃港。而在抵達後，主團成員包含台北市議員、局處官員及幕僚等人，身上都別了一個特殊樣式的徽章。據了解，主團的人在搭車的過程中，就收到來自上海方給予的徽章，而徽章背後還寫有「上海特勤」，格外引發聯想。

據轉述，上海方人員表示，該徽章屬「國安需求」，台北團參訪這幾日，都會以該徽章作為識別。而現場觀察，不只台北主團相關人士將該徽章別在身上，上海方的幕僚與維安人員也幾乎都配戴了該枚徽章，比照過往歷屆上海舉辦的雙城論壇，實為較少見的維安高規格。