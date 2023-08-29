前衛生署長楊志良家暴說引發爭議，對此，立委林靜儀批評，楊志良身為公公衛大老，竟然可以家暴合理化，完全違背了民眾對社福家暴的概念，這是走性別平等的倒車，他這種言論如果相關陣營還能接受的話，只能說「厭女與反智就是在他們的DNA裏」。

楊志良日前出席一場造勢活動，公開表示，台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡英文、沒有辦法修理陳建仁，他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。此言論一出立即受到總統府譴責，也引發各方不同意見，楊志良稍晚也發表聲明指出，對經歷過家暴的朋友，因為他的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉。

立委林靜儀今（29日）出席「Women in Sports女性在體壇國際攝影大賽得獎作品攝影展」 開幕茶會，面對記者詢問，她對楊志良家暴說的看法，也做出以上回應。

林靜儀指出，楊志良最糟糕的是他身為前總統馬英九時期的衛生署長，被認為是公衛大老，竟然可以家暴合理化說法，依他的說法，就是你對政治人物不滿，你就可以去家暴，試問他這種說法，完全違背了人們對社福家暴的概念，也完全讓家暴行為合理化，這是走時代的倒車、性別平等的倒車，他這種言論如果相關陣營還能接受的話，厭女與反智就是在他們的DNA裏。