新學期即將開始，基隆市教育處29日表示，在開學前市屬中小學的特殊教育師資人力已經備齊，特教教師合格率已經提升到89％。同時，國小特教師生比已自原先的1：11降至1：8，落實個別化教育服務。

基隆市教育處指出，這個學年度一共增置39名正式特教教師員額，大幅提升基隆市特教教師合格率，未來持續調整規劃師資人力，透過更多正式特教教師進入基隆市服務，期盼給孩子更專業、更高品質的教育與照顧。

另一方面，透過特教老師人力的補強，基隆市資源班的師生比負荷皆有調降，國小階段更從原先1：11大幅降至1：8，讓現場教師更能投入教學，針對每位特教孩子不同需求給予協助，落實個別化教育服務。

另外，為了讓孩子放學後也能在教室安全無虞，教育處補助本市學校開辦身心障礙學生課後照顧班，特教班開班門檻人數從10人降至3人，資源班則降至8人即可成班；教育處也全額補助課後照顧人員暨助理員鐘點費，各項服務及補助皆優於全國，致力提供身心障礙生更多元、適切的照顧。

在設施設備方面，基隆市持續推動無障礙校園環境，協助各校充實並汰換校園無障礙設施設備。教育處擬定「城市有愛校園無礙－校園無障礙改善三部曲計畫」，共編列3000萬元經費以改善學校校園無障礙設施設備。

逐步於3年內達成各校法定設施建置率及合格率100％，並藉由每年定期盤點校園無障礙環境改善需求，逐年編列改善經費，提升校園物理環境安全，預計在115年使本市各區皆建置友善無障礙示範校園，目標為各級學校環境通用無礙百分百。

教育處長劉美蘭表示，隨著特殊教育法修法通過，特殊教育學生權益需要教育工作者更多的投入與照顧，教育處全力支援現場教師，攜手提升教學品質與環境，與孩子一起迎接新學期。