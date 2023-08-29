中共中央紀委常委會昨就著力推動經濟社會高質量發展舉行集體學習。中紀委書記李希強調，要以有力政治監督促進經濟工作重大決策落地。聚焦嚴懲腐敗問題，防止政商勾連、資本向政治領域滲透，推動解決經濟社會問題背後潛藏的為政不勤、為政不公、為政不廉等現象。嚴肅查處搞形象工程、政績工程、數據造假等問題。

李希主持會議並講話稱，紀檢監察工作是中共黨和國家事業的重要組成部分，要找準服務保障經濟社會高質量發展的切入點著力點，確保黨的政治路線貫徹落實。要聚焦高質量發展首要任務，加強對貫徹落實黨的二十大精神和黨中央決策部署情況的監督檢查，以有力政治監督促進經濟工作重大決策落實落地。

他強調，要聚焦嚴懲腐敗問題，堅決防止政商勾連、資本向政治領域滲透等破壞政治生態和經濟發展環境，推動解決經濟社會問題背後潛藏的為政不勤、為政不公、為政不廉等現象，以一體推進三不腐為經濟社會發展清障護航。要聚焦糾治不正之風，嚴肅查處搞形象工程、政績工程、數據造假、加重基層負擔等形式主義、官僚主義問題。要聚焦激發創新創造活力，加強對幹部的教育管理監督，以嚴管厚愛結合激勵幹部擔當作為。