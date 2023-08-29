警方強勢攻堅。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

網路交友要特別小心！以吳姓嫌犯為首的詐騙集團，在社群軟體上打造高富帥形象，利用帥哥照片認識被害女子，等對方身陷情網後，再鼓吹投資及騙取帳戶。警方清查詐騙被害人達50多人，被害金額上億元，其中1名身陷情網的女子就拿出千萬交給對方投資，警方發動3波搜索，強勢攻堅，共逮10名嫌犯，依法送辦。

刑事警察局電信偵查大隊接獲情資，以31歲吳姓嫌犯為首的詐騙集團，從去年年初開始，利用Telegram、IG、臉書等社群軟體，打造高富帥基金經理人形象，隨機認識被害女子，不停噓寒問暖，還喊對方「老婆」，從網路盜取大量帥男健身、郊遊的照片取信。

等被害人上勾後，就鼓吹對方投資股票、期貨等，並下載投資平台註冊開戶，隨後偽造匯款紀錄及假投資平台投資明細，以取信被害人，幾個月後誆稱投資獲利豐碩欲出金，要被害人提供網路銀行帳號、密碼以利轉帳，最後則利用被害人帳戶非法洗錢所用。

專案小組於去年12月、今年2月、5月間前往高雄市鳳山區、台中市太平區、沙鹿區等地高級住宅區發動三波搜索，警方強勢攻堅，查緝吳姓犯嫌等10人到案，查扣作案用21支手機、9張SIM卡、現金20萬元、教戰手冊、電腦、金融帳簿10本等證物，警詢後依刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌解送高雄地方檢察署偵辦，其中吳姓主嫌及尤姓共犯遭裁定羈押禁見，經清查遭詐騙被害人達50多人，被害金額上億元。