國民黨立委林為洲今在記者會前受訪，強調鴻海創辦人郭台銘「有錢人就是任性」，他想不到郭參選有什麼好理由，且外界說郭「以戰逼合」，現在就算談整合、會整合也沒用了，現在就算請郭當侯友宜副手，他認為是減分，那「還有什麼好合的？」

林為洲強調，郭台銘當選機會是零，參選也不是要為政黨開疆拓土，「不知道是選什麼意思」，另種理由說是要「以戰逼合」，他直接說，現在大家會合「也沒有用了」，不管是找誰幫忙撮合等，現在只要談這個議題，民進黨都不會被監督。

林為洲指出，不去論述民進黨有什麼弊端和盲點，主題一直繞著說三人要合，但為何合了民眾就要給你們贏？他認為合不合已經不重要，應該是要強調若不政黨輪替會怎麼樣，國民黨說清楚要怎麼改善政治等等，否則民眾也沒有支持理由。

林為洲也說，現在一直談郭台銘，對在野黨都不利，因民進黨做爽爽沒人監督，且郭台銘任副手的時機只在當時徵召失利後，現在就算請郭當侯友宜副手，他認為是減分，那「還有什麼好合的？」，尊重郭台銘參選，但對在野黨要政黨輪替是負面。

另林被問到傳出郭台銘準備20億資金選戰、發言人月薪高達45萬元。林為洲語帶諷刺表示，不太夠、要請郭台銘準備多一點，而他也有朋友去幫郭台銘，只能說「令人羨慕」。