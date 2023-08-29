40歲泰籍逃逸移工日前酒後駕機車經霧峰區烏溪橋北端，遇警攔截，酒測值超過法定標準值，警方欲將他帶回，她竟央求警方讓他打電話給母親，還表達「他想要回家了」，這才暴露他在台逃逸447天。

霧峰分局四德派出所員警月23日晚間在霧峰區烏溪橋北端執行取締酒駕勤務，於22時30分許攔查一輛普重機泰籍男性駕駛時發現該員渾身散發著酒氣，當即進行現場酒精測試，測試結果顯示酒精濃度達到了0.30mg／L，超過法定標準值。

警方將涉案泰籍駕駛帶返派出所查證身分，此時竟央求警方讓他打電話給母親，並表達「他想要回家了」。此不尋常的求情行為引起員警的關注，泰籍駕駛這才坦承自己是逃逸移工。員警為求慎重將其帶至移民署台中專勤隊按壓指紋核對身份，一查竟是逃逸將近447天的泰國籍移工名為「南財」。

警方於訊後，南財坦承他的酒駕行為，被依公共危險罪移送台中地檢偵辦並面臨遣返回國。 霧峰分局陳祥麟分局長表示，酒後駕駛的行為不僅危害了自己的生命安全，更對其他道路使用者造成潛在的威脅。呼籲所有駕駛人遵守交通法規，杜絕酒駕行為，共同維護交通安全。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！