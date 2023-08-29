澳洲一名64歲婦女2021年1月腹痛就醫，後來因健忘與憂鬱轉院治療，做了腦部掃描後發現異常，結果醫師從她腦中拉出一條8公分長、活生生，而且只在蟒蛇身上發現過的蛔蟲。

英國「衛報」（The Guardian）報導，坎培拉醫院感染科醫師謝奈納雅克（Dr Sanjaya Senanayake）記得，他收到神經外科醫師邦迪（Dr Hari Priya Bandi）的訊息寫說：「天啊，你不會相信我在這名婦女的腦中發現什麼，一條活生生而且還在蠕動的蛔蟲。」

邦迪從患者腦中拉出一條8公分長的寄生蛔蟲，嚇得她趕緊向謝奈納雅克等同院醫師尋求協助，問他們接下來該怎麼做。

患者是來自澳洲東南部新南威爾斯州（New South Wales）的64歲女性，她2021年1月底因為腹痛且腹瀉症狀持續3週，接著出現乾咳、發燒、夜間盜汗情形，因此到當地醫院就醫。

● 病例太奇特 行醫一輩子也難得一見

到了2022年，她的症狀還包括健忘與憂鬱，因此轉院到坎培拉醫院就診。做了腦部核磁共振攝影（MRI）檢查後，醫師發現她的腦部有異常需要動手術。

謝奈納雅克說：「但神經外科醫師肯定沒想到他們會找到一條還在動的蛔蟲。」他表示，「神經外科醫師處理腦部傳染病是家常便飯，但這次的發現應該是行醫一輩子難得遇上一回的經驗。沒有人預期會找到」活生生的蛔蟲。

這項驚人發現促使坎培拉醫院的團隊馬上整合會診，以查明這是哪種蛔蟲，更重要的是，要判定這名患者可能需要進行哪些進一步治療。

謝奈納雅克說：「我們翻閱教科書，查了所有可能入侵神經系統並引發疾病的不同種類的蛔蟲。」但他們的搜尋卻沒有找到任何結果，因此向外部專家尋求協助。

● 人腦出現蛇蛔蟲 創全球首例

謝奈納雅克說：「坎培拉是一個小地方，因此我們把這條還活著的蛔蟲直接送到一位澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）科學家的實驗室，他有豐富的寄生蟲研究經驗。他看了這條蛔蟲一眼，說『我的天啊，這是蛇蛔蟲（Ophidascaris robertsi）』。」

蛇蛔蟲是一種通常出現在蟒蛇身上的蛔蟲。這名坎培拉醫院的患者創下在人類身上發現蛇蛔蟲的全球首例。

這名患者住在有地氈蟒（carpet pythons）棲息的湖濱地區附近。謝奈納雅克說，儘管沒有與蟒蛇直接接觸，她經常在湖泊周圍採集當地野草做菜。

治療與研究這起病例的醫師與科學家們假設，可能是有一條蟒蛇透過糞便將寄生蟲排入草叢。他們認為這名患者可能是在摸了遭到污染的野草，導致蟲卵轉移到食物或廚房用具上，造成感染；她也有可能是吃下野草後被寄生蟲感染。

謝奈納雅克任職於澳洲國立大學（Australian National University），本身也是傳染病專家。他說，這名患者必須定期追蹤，以觀察是否有更多幼蟲入侵她體內別的臟器，像是肝臟等。

這起病例已記載至9月號刊的「新興傳染病期刊」（Emerging Infectious Diseases）。

● 生存空間重疊 凸顯傳染病危險

謝奈納雅克說，隨著人類與動物棲息地重疊度日益升高，這起全球首次見到的病例凸顯了人畜共通傳染病的危險性。

他說：「過去30年來，全球約有30種新的傳染病。在全球的新興傳染病中，約75%是人畜共同傳染病，代表是從動物界傳染到人類界，這包括新型冠狀病毒疾病。」

沒有參與研究這起病例的傳染病醫師柯里諾（Prof Peter Collignon）說：「在與動物和環境互動時值得多留意一下，包括徹底清洗食物並正確烹調食物，並穿戴著長袖等防護用具，以防被蟲類咬傷。」